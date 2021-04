FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg

Der FC Bayern München hat sich am Samstag beim VfL Wolfsburg knapp durchgesetzt. Die Mannschaft von Hansi Flick setzte sich bei den Niedersachsen mit 3:2 (3:1) durch. Nach zweimaliger Zwei-Tore-Führung machte es der FCB am Ende spannend. Letztlich reichten aber die Treffer von Youngster Jamal Musiala (15./37.) und Eric Maxim Choupo-Moting (24.) in der ersten Halbzeit zu den Big Points im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

