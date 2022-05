Meiste Auswärtstore in einer Saison: FC Bayern stellt gegen Wolfsburg Bundesliga-Rekord auf

Die Deutsche Meisterschaft ist längst eingetütet und auch die Feier mit der Schale fand bereits in der vergangenen Woche statt. Und trotzdem gibt es auch am letzten Spieltag für den FC Bayern München noch etwas zu feiern. Durch den Treffer von Youngster Josip Stanisic beim Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg brach die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann einen Bundesliga-Rekord: Das Auswärtstor Nummer 48 ist ein ganz besonderes.

