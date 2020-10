Bayern-Boss Rummenigge fordert rasche Fanrückkehr und fürchtet "großen Schaden für den Fußball"

Nach der langen Corona-Zwangspause im Frühjahr läuft der Fußball längst wieder auf Hochtouren. Von Normalität kann aber noch nicht die Rede sein – die Pandemie bestimmt das Geschäft weiterhin. Besonders deutlich wird das bei den Spielen selbst. Denn nach wie vor können in Deutschland maximal 20 Prozent der maximalen Zuschauerauslastung in den Stadien sein. Und eine der einflussreichsten Personen der Bundesliga fürchtet, dass das zum dauerhaften Problem werden könnte: Aktuell macht sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern am meisten Sorgen um "die Fußballkultur, die den Bach runtergeht, und damit einhergehend die Entwöhnung der Fans", wie der 65-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag sagte.

"Wenn wir nicht bald wieder Fans in den Stadien haben, dann befürchte ich, wird der Fußball großen Schaden nehmen", stellte Rummenigge klar. Dadurch, dass die Anhänger der Klubs aktuell nicht in die Stadien können, befürchtet er, dass sie auch auf lange Sicht fern bleiben könnten, selbst wenn die Arenen wieder voll geöffnet sind: "Das schließe ich bei der Entwicklung, die wir gerade haben, nicht aus."

Der Verantwortliche verriet, dass sogar der deutsche Rekordmeister unter der aktuellen Situation schwer leidet: "In der Summe sprechen wir tatsächlich über 100 Millionen Euro Mindereinnahmen", sagte Rummenigge mit Blick auf den Verlust, den die Münchener auf eine ganze Saison gesehen durch die Abwesenheit von Zuschauern machen würden. Der Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt ist bisher allerdings auch am schlimmsten getroffen: Als einer von ganz wenigen Klubs in den Topligen, konnte der Triple-Sieger noch nicht von der Testphase Gebrauch machen, die es den Vereinen erlaubt, die Stadien bis zu 20 Prozent zu füllen.

Rummenigge fordert erneut einheitliche Regelungen für die Zuschauer-Rückkehr

Der Grund dafür ist, dass die Corona-Inzidenz in der Stadt München bisher immer zu hoch war. Die Stadt hatte in den vergangenen Tagen beschlossen, dass auch bis Ende der Testphase am 25. Oktober keine Zuschauer in die Stadien dürfen. Rummenigge hat vor dem Hintergrund dieser Entscheidung erneut bundesweit einheitliche Regelungen gefordert: Zum einen brauche es einen Stichtag zur Messung des Inzidenzwertes. "Sinnvoll erscheint mir hier analog zum DFL-Konzept der Montag der jeweiligen Woche", so Rummenigge.

Zum anderen wünscht sich Rummenigge einheitliche Regelungen dazu, welche Kreise bei der Messung des Inzidenzwertes zu Rate gezogen werden. "Auch hier erscheint mir die DFL-Lösung schlüssig: Standort des Stadions plus angrenzende Landkreise, da auch die Fans vorwiegend aus diesen Gebieten ins Stadion kommen", befand Rummenigge. In München wird aktuell nur das Stadtgebiet berücksichtigt. "Aber bei uns kommen maximal 20 Prozent der Zuschauer aus der Stadt München", klagte der frühere Nationalspieler.

Sonderrolle für den Fußball? Rummenigge: "Mit diesem Märchen können wir aufräumen"