Transfer fix: FC Bayern verleiht Lars Lukas Mai an Werder Bremen - Josip Stanisic erhält Profivertrag

Der FC Bayern verleiht Innenverteidiger Lars Lukas Mai an Werder Bremen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, wird Mai bereits an diesem Donnerstag mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager reisen. Der 21-jährige Mai spielte zuletzt ein Jahr auf Leihbasis für den Zweitligisten SV Darmstadt 98.

