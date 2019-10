Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden beim FC Augsburg

Der FC Bayern München hat sich von der überraschenden 1:2-Pleite vor zwei Wochen gegen die TSG Hoffenheim ganz und gar nicht erholt und verspielt in der Nachspielzeit im bayerischen Derby zwei Punkte, holt nur ein 2:2 beim FC Augsburg. Nach dem frühen Rückstand durch Marco Richter nach nur 30 Sekunden (schnellstes Tor der aktuellen Bundesliga-Saison) drehte der Meister die Partie durch die Tore von Robert Lewandowski und Serge Gnabry. Doch dann schenkte man die Punkte in letzter Minute doch noch her – trotz völlig überlegen geführtem Spiel. Augsburg glich in der Nachspielzeit durch Alfred Finnbogason aus und verhinderte damit die Münchener Rückkehr an die Tabellenspitze. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die Bayern-Stars in Augsburg drauf waren.