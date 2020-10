Atlético, Real, Lazio, PSG & Co: Wolff Fuss analysiert die deutschen Champions-League-Gruppen

Vier deutsche Mannschaften stehen in der Gruppenphase der Champions League - am Donnerstag erfuhren der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, gegen welche Gegner es ab dem 20. Oktober auf internationalem Parkett in der Königsklasse geht. SPORTBUZZER-Kolumnist Wolff-Christoph Fuss analysiert die Gruppen mit deutscher Beteiligung!