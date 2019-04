Die Aufstellungen: So spielen der FC Bayern und der BVB - Neuer ist fit, Götze fehlt

Beide Klubs gehen allerdings noch ohne Sorgen in das "Spiel der Spiele" (O-Ton Franz Beckenbauer): Beim FC Bayern waren vor dem Spiel vor allem zwei Spieler fraglich - Nationaltorwart Manuel Neuer und Linksverteidiger David Alaba. Das Duo fehlte zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und im Pokal-Krimi gegen Heidenheim. Beim Abschlusstraining vor dem Hit gegen den BVB waren beide allerdings schon wieder dabei und stehen gegen den Erzrivalen auch in der Startelf.