Neuer zurück im Bayern-Tor - BVB mit Alcácer? Die möglichen Aufstellungen für das Spitzenspiel

Am Samstag steht das Spiel der Spiele in der Bundesliga an. Der FC Bayern München empfängt den Tabellenführer Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Die Vorzeichen für das Duell um die Meisterschaft könnten nicht besser sein - der BVB hat nur zwei Punkte Vorsprung und die Münchner nehmen die Rolle des Jägers gerne an. Einziges Manko: Der deutsche Rekordmeister hat in einer irren DFB-Pokal-Partie gegen den 1. FC Heidenheim (5:4) ordentlich Federn gelassen - der BVB hingegen geht ausgeruht in das Top-Spiel um die Meisterschaft.