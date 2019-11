Aufstellungen von FC Bayern und BVB fix: Hansi Flick ohne Experimente - Lucien Favre kann auf Jadon Sancho bauen

Der FC Bayern stichelte noch ein bisschen. Am Freitagabend, rund 24 Stunden vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund ( hier im Liveticker verfolgen ), veröffentlichte der deutsche Rekordmeister ein Video mit allen Toren von Stürmer-Star und Ex-BVB-Profi Robert Lewandowski gegen dessen früheren Klub. Und ein Bild mit den vergangenen fünf Heimspiel-Ergebnissen, die Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bereits als „Horrorbilanz“ eingeordnet hatte: Fünf Bayern-Siege bei 22:3 Toren. Dennoch seien die Schwarz-Gelben „bereit für den Clasico“, sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/ hier im SPORTBUZZER-Liveticker ). Jetzt sind die Aufstellungen fix!

Die große Frage auf beiden Seiten lautete: Mit welchem Personal gehen Bayern-Interimstrainer Hansi Flick und BVB-Coach Lucien Favre in den deutschen Klassiker? Das Rätselraten hat nun ein Ende - und die Auflösung sorgt für mehrere Überraschungen. Beim FC Bayern setzt Flick auf die gleiche Aufstellung wie in der Champions League gegen Olympiakos Piräus - bedeutet: Philippe Coutinho sitzt wieder nur auf der Bank.

Das ist die Aufstellung des FC Bayern gegen den BVB:

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den BVB

Bei der Frage, ob Coutinho oder Müller den Vorzug bekommen sollten, hat sich jüngst Dietmar Hamann vor den ehemaligen deutschen Nationalspieler gestellt . " Ich glaube, dass Thomas Müller der Mannschaft im Moment mehr hilft als Coutinho" , schrieb der 46-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Der Blick auf die Formation des BVB zeigt, dass auch Favre einige schwierige Entscheidungen treffen musste. Vor allem die Personalien Marco Reus und Jadon Sancho waren heiß diskutiert worden. Sancho hat es in die Startelf geschafft, Reus sitzt zumindest auf der Bank. Favre verändert gegenüber dem Inter-Sieg am Dienstag ebenfalls nichts.

Mit dieser Aufstellung spielt der BVB gegen Bayern:

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den FC Bayern

Tabellenführer kann am Samstag aber nur der BVB werden - zumindest vorübergehend. Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach spielt erst am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen.

Die Vorfreude ist auf beiden Seiten groß - die Ausgangsposition aber ebenso unterschiedlich wie die Erwartung. „Unsere Duelle sind immer etwas Spezielles. Und es ist nie vorhersehbar, was passiert“ , sagte Mats Hummels vor seiner Rückkehr als BVB-Profi nach München. Bayern-Interimstrainer Flick, über dessen Zukunft auch nach dem Spiel noch weiter diskutiert werden dürfte, forderte von seinen Spielern einen Fokus auf die Defensive. "Wir müssen dagegenhalten", sagte er am Freitag.

Während die Bayern bereits wegen ihrer Trainer-Suche unter Druck stehen, hat der Ex-Dortmunder Lewandowski noch ein weiteres Diskussionsfeld eröffnet. Vor der Partie gegen den BVB griff der Pole im Interview mit der Süddeutschen Zeitung seine Teamkollegen an. "Eine Achse, die nur aus Neuer und Lewandowski besteht, ist zu wenig", ätzte Lewandowski und fügte hinzu: "In jedem Mannschaftsteil, in jeder Linie sollte es einen Anführer geben: Torwart, Abwehrspieler, einer aus dem Mittelfeld, einer aus der Offensive, das wäre perfekt. Es kann nicht ein Spieler alle führen, das ist zu viel, das ist unmöglich."