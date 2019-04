Bayern-Prügel für den BVB: Robert Lewandowski & Co. demütigen Borussia Dortmund

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund im Top-Spiel überrollt und die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Die Münchner erteilten dem Erzrivalen vor allem im ersten Durchgang eine Lehrstunde: Mats Hummels (10.), Robert Lewandowski (17.), Javi Martinez (40.) und Serge Gnabry (43.) sorgten beim 5:0 (4:0) schon vor der Pause für die Entscheidung und versetzten dem phasenweise überforderten BVB einen Tiefschlag nach dem anderen. Kurz vor dem Ende setzte Lewandowski dann den Schlusspunkt (89.). Nachdem die Münchner mit einem Zwei-Punkte-Rückstand auf die Borussia in die Partie gegangen waren, liegen sie sechs Spiele vor Saisonende nun einen Punkt vor dem Erzrivalen - und haben den siebten Titel nacheinander im Visier.

Am frühen Samstagabend ließen die Bayern kaum einen Zweifel daran, wer in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena Herr im Haus ist. Von Beginn an drückte der Rekordmeister aufs Tempo und setzte die Gäste unter Druck. Mitten in die Bemühungen der Platzherren hinein, hatte dennoch die Borussia die erste große Chance der Partie. Nach einer Hereingabe von Marco Reus, traf der komplett allein gelassene Mo Dahoud nur den Pfosten des Bayern-Tores (6.).