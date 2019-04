Wenn der FC Bayern auf den BVB trifft ist Fußballdeutschland elektrisiert. Kein anderes Duell in der Bundesliga ist im Anbetracht der scheinbaren Übermächtigkeit der großen Bayern so spannend, wie der Vergleich mit Top-Klub Dortmund. Am Samstag (18.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) wird das Kapitel neu geschrieben. Die "Schwarz-Gelben" fahren als Tabellenführer zum FC Bayern. Beide Klubs trennen nur zwei Punkte, der Rekordmeister wird also alles daran setzen, die Borussen von Platz eins zu verdrängen. Alles ist angerichtet für ein echtes Topspiel.

Ein Blick auf die vergangenen Duelle beider Teams lohnt sich. Wer erinnert sich nicht an das spektakuläre deutsch-deutsche Champions-League-Finale im Wembley-Stadion im Jahr 2013 zurück? Die Bundesliga erlebte eine echte Sternstunde, als zwei Klubs im Finale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs standen. An das jüngste Aufeinandertreffen dürften sich die Dortmunder nur zu gerne erinnern. Der BVB siegte in der Hinrunde in einem spektakulären Match mit 3:2 gegen den Rekordmeister.

Der SPORTBUZZER blickt auf die heißesten Duelle der letzten Jahre zurück!

LESENSWERT

In den vergangenen Spielzeiten konnten sich die Bayern jedoch immer weiter vom BVB distanzieren. Mit großem Punktevorsprung wurden die Süddeutschen in Serie deutscher Meister und zeigten den Ruhrpottlern die Grenzen auf. In dieser Saison aber könnte der BVB die Meister-Serie der Bayern beenden und am Ende die Schale in die Höhe recken. Mit einem Sieg in München könnte der Vorsprung auf beachtliche fünf Punkte anwachsen.

