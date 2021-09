FC Bayern, BVB & Co.: Die Champions-League-Kader der Bundesliga-Klubs im Überblick

Am 14. September geht mit der Champions League der bedeutendste europäische Klub-Wettbewerb in seine neue Auflage. Mit welchen Spielern das ambitionierte Vorhaben auf Europas größter Fußballbühne angegangen wird, will gut überlegt sein. Die deutschen Starter FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg mussten sich bis zum 2. September (24 Uhr) entscheiden: Maximal 25 Spieler durften die Teams für ihre Champions-League-Saison melden. Wer fehlt überraschend auf der Liste? Wer ist mit dabei? Mit diesem Personal wollen die deutschen Klubs in der Königsklasse angreifen. Anzeige

FC Bayern München Als einer der Mitfavoriten auf den Titel geht einmal mehr Deutschlands Branchenprimus FC Bayern ins Rennen. Neuzugang Marcel Sabitzer, der kurz vor dem Ende der Transfer-Frist von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig an die Isar wechselte, gehört wie erwartet zum 25 Mann starken Aufgebot der Münchener und ist damit in der Gruppenphase für den FCB spielberechtigt. Gleiches gilt für die Mittelfeldakteure Corentin Tolisso und Mickael Cuisance, die zuvor als Verkaufskandidaten galten. Nationalspieler und Shootingstar Jamal Musiala fehlt zwar auf der A‑Liste und gehört nicht zu den 25 Nominierten, allerdings kann der FCB den Kader mit U21-Spielern, die mindestens seit zwei Jahren beim Klub spielen (wie Musiala oder Bright Arrey-Mbi), über eine sogenannte B‑Liste jederzeit auffüllen. In der Gruppenphase trifft der sechsmalige Champion auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Der CL-Kader des FC Bayern im Überblick: Tor: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl, Abwehr: Dayot Upamecano, Omar Richards, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Lucas Hernandez, Tanguy Kouassi, Josip Stanisic, Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Mickael Cuisance, Marcel Sabitzer, Alphonso Davies, Marc Roca, Corentin Tolisso, Malik Tillman, Angriff: Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Thomas Müller

RB Leipzig Der Wegfall von Kapitän Sabitzer schmerzt. Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Saison in sechs von acht möglichen Königsklassen-Partien die Binde getragen und über die volle Distanz auf dem Platz gestanden. Neuer Wortführer ist nun Torhüter Peter Gulacsi, der von Coach Jesse Marsch wenig überraschend für die Champions League gemeldet wurde. Auch sonst sorgt die Kaderliste der Sachsen kaum für Verblüffung. Nezugang Mohamed Simakan von Racing Straßburg, der bislang sämtliche vier Pflichtspiele absolvierte, ist genauso frisch dabei, wie Ex-Frankfurt-Stürmer André Silva und der 18-Jährige Ilaix Moriba (kam vom FC Barcelona). Mit diesem Kader wollen die Marsch-Schützlinge in der anspruchsvollen Königsklassen-Gruppe A gegen Premier-League-Champion Manchester City, Messi-Klub Paris Saint-Germain und den FC Brügge bestehen. Der CL-Kader von RB Leipzig im Überblick: Tor: Peter Gulacsi, Josep Martinez, Abwehr: Mohamed Simakan, Angelino, Willi Orban, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Josko Gvardiol, Benjamin Henrichs, Mittelfeld: Amadou Haidara, Tyler Adams, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Ilaix Moriba, Konrad Laimer, Kevin Kampl, Ben Klefisch, Joscha Wosz, Angriff: Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Brian Brobbey, Dani Olmo, André Silva

Borussia Dortmund Auch beim BVB ist alles, was Rang und Namen hat auf der Meldeliste für die Champions League vertreten. Gespickt ist der Kader der Westfalen neben den Erfahrenen um Verteidiger Mats Hummels, Emre Can, Axel Witsel oder Kapitän Marco Reus auch mit jungen Spielern wie Giovanni Reyna, Nnamdi Collins oder Youssoufa Moukoko, die allesamt auf der B-Liste wiederzufinden sind. Die A-Liste wird indes unter anderem mit den Neueinkäufen Gregor Kobel (kam vom VfB Stuttgart), Marin Pongracic (vom VfL Wolfsburg verpflichtet) und Donyell Malen (PSV Eindhoven) aufgefüllt. Auffällig zudem: Als einziger deutscher Vertreter sind vier Torhüter im Dortmund-Kader vertreten, auch der mit einem Wechsel in Verbindung gebrachte Roman Bürki ist mit dabei. Die Auswahl der Borussia hat in Gruppe C durchaus machbare Aufgaben erwischt, muss gegen Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon ran. Der CL-Kader des BVB im Überblick: Tor: Gregor Kobel, Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Roman Bürki, Abwehr: Dan-Axel Zagadou, Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Emre Can, Thomas Meunier, Marin Pongracic, Nnamdi Collins, Mittelfeld: Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Marco Reus, Julian Brandt, Jude Bellingham, Axel Witsel, Felix Passlack, Ansgar Knauff, Tobias Raschl, Marius Wolf, Göktan Gürpüz, Angriff: Erling Haaland, Youssoufa Moukoko, Reinier, Donyell Malen, Steffen Tigges *Spieler aus der B-Liste