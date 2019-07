Testspiele des FC Bayern und des BVB: DAZN überträgt insgesamt sieben Partien live

Die Bayern treffen zum Auftakt am 18. Juli in Carson/Kalifornien (5 Uhr) auf den FC Arsenal. Drei Tage später geht es in Houston gegen Real Madrid (2 Uhr), zum Abschluss seiner USA-Reise trifft der deutsche Rekordmeister, der während des Trips noch auf Rekordeinkauf Lucas Hernandez verzichten muss , am 24,. Juli in Kansas City auf den AC Mailand (3 Uhr).

Fans von Borussia Dortmund werden bei DAZN derweil ebenfalls mit Live-Übertragungen von vier Testspielen versorgt. Auch für den BVB geht es in der Vorbereitung in die USA. Von hier zeigt der Streamingdienst die Partien am 18. Juli beim MLS-Klub Seattle Sounders (4.30 Uhr) und zwei Tage später gegen Champions-League-Sieger FC Liverpool. Das Aufeinandertreffen der Dortmunder mit ihrem Ex-Trainer Jürgen Klopp findet in South Bend/Indiana statt (2 Uhr). Nach der Rückkehr des BVB nach Europa überträgt DAZN die Testspiele am 27. Juli in Altach gegen Udinese Calcio (17 Uhr) und am 30. Juli beim FC St. Gallen (19.30 Uhr).