Kommentar zum Bayern-Triumph gegen den BVB: Dieser Sieg gehört auch Uli Hoeneß

Der FC Bayern hat sein Revier verteidigt, als Platzhirsch der Liga sein Geweih ausgefahren und Borussia Dortmund , den Eindringling an der Tabellenspitze, mit Vehemenz vertrieben. Ein 5:0-Denkzettel allererster Güte . Nach dem Motto: Traut euch das nie wieder, Borussen! Angetrieben von Wut und Wille, angefeuert vom Revanchegedanken und Uli Hoeneß. Der Präsident hatte den Druck ganz bewusst erhöht auf Mannschaft und Trainer Niko Kovac . „Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will.“ Auftrag erfüllt.

FC Bayern zerlegt den BVB: So reagiert das Netz auf die Machtdemonstration

Hoeneß wurde noch deutlicher: „Am Samstag darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden, an eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative.“ So etwas setzt sich in den Köpfen fest. Uli Hoeneß, einer, der alle Schlachten geschlagen hat, feierte die Tore auf der VIP-Tribüne als stünde die Meisterschaft nun fest. Alles aufgegangen.