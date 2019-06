FC Bayern, BVB oder doch ein anderer Meister? So prognostiziert Lothar Matthäus die Saison 2019/20

Noch knapp anderthalb Monate müssen die Fußball-Fans warten, dann geht es in die neue Bundesliga-Saison 2019/20. Eröffnen wird - wie üblich - der amtierende Deutsche Meister FC Bayern. Nach einem spannenden Titelrennen in der vergangenen Spielzeit zwischen dem BVB und den Münchnern erwarten viele Experten auch eine bis zum Schluss packende neue Saison - vielleicht sogar mit einem neuen Klub an der Spitze? Ex-Bayern-Star und TV-Experte Lothar Matthäus analysierte die kommende Spielzeit in seiner Bild-Kolumne.