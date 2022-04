Süle will Meisterstück gegen künftigen Arbeitgeber: Diese Stars spielten für den FC Bayern und den BVB

Das Meisterstück soll in dieser Saison gegen den größten Rivalen geschnürt werden. Der FC Bayern greift am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) ausgerechnet gegen Borussia Dortmund nach dem zehnten Bundesliga-Titel in Serie. Für einen Bayern-Leistungsträger steht das ohnehin prestigeträchtige Duell unter besonderen Vorzeichen: Niklas Süle will seine fünfte Meisterschaft im Bayern-Trikot gegen seinen künftigen Arbeitgeber eintüten.

Anzeige