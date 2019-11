FC Bayern und BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum deutschen Clasico 

Das Bundesliga-Debüt von Interimstrainer Hansi Flick ist geglückt! Der ehemalige Assistenzcoach konnte nach seinem Sieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus (2:0) auch sein erstes Bundesliga-Spiel als Cheftrainer des FC Bayern für sich entscheiden. Dank zwei Toren von Robert Lewandowski (17./76.) und einem Treffer von Serge Gnabry (49.) sowie einem Eigentor des Ex-Bayern-Profis Mats Hummels (80.) setzte sich der deutsche Rekordmeister am 11. Spieltag souverän gegen an diesem Samstagabend schwache Dortmunder mit 4:0 durch.