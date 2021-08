FC Bayern und BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Supercup-Sieg der Münchner

Der erste Titel der Saison geht an den FC Bayern . Im Duell um den deutschen Supercup setzte sich der amtierende Meister am Dienstagabend mit 3:1 (1:0) gegen Pokalsieger Borussia Dortmund durch . Es war nach einer schwierigen Vorbereitung der erste Sieg für die Münchener unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, für den es der erste Titel im Profibereich überhaupt ist. Robert Lewandowski (41. und 74. Spielminute) und Thomas Müller (49.) besorgten die Treffer für den FC Bayern.

Vor 25.000 lautstarken Anhängern im Dortmunder Signal-Iduna-Park brachte BVB-Kapitän Marco Reus seine Mannschaft mit einem sehenswerten Schlenzer vom Strafraumrand zum zwischenzeitlichen 1:2 noch einmal in die Partie (64.). Allerdings schaffte es die Elf von Trainer Marco Rose nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, die Gäste durften jubeln. Stattdessen machte Lewandowski mit seinem zweiten Treffer nach einem missratenen Pass von Manuel Akanji den Deckel drauf. Für den SPORT BUZZER , das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat Patrick Strasser die Leistung der Bayern-Profis in Noten bewertet.

Der erste Titel ist eingefahren: Der FC Bayern hat Borussia Dortmund am Dienstag im Duell um den Supercup besiegt und eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Für den SPORT BUZZER hat Patrick Strasser die Bayern-Stars in Noten bewertet. ©

Nach dem furiosen Saisonstart mit einem 3:0 im Pokal gegen Wiesbaden und einem 5:2 zum Liga-Start gegen Frankfurt war es für Roses BVB der erste Dämpfer in der noch jungen Saison. Der BVB-Coach musste in seiner Aufstellung allerdings erneut auf zahlreiche Stammspieler verzichten. So standen etwa Abwehrchef Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can sowie kurzfristig auch Thorgan Hazard nicht zur Verfügung. Für ihn startete Youngster Youssoufa Moukoko, der zwischenzeitlich per Abseitstor sogar die vermeintliche Führung erzielte. Felix Meininghaus hat den respektablen Auftritt der BVB-Stars für den SPORTBUZZER in Noten bewertet.