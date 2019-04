FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zur Topspiel-Show gegen den BVB

Was war das für eine Show des FC Bayern München? Der deutsche Rekordmeister hat Borussia Dortmund im Topspiel der Bundesliga eine eindrucksvolle Lehrstunde erteilt und sich sechs Spieltage vor dem Saisonende die Tabellenspitze zurückerobert. In der Allianz Arena gewann der FCB mit 5:0 (4:0), der Erfolg war auch in der Höhe hochverdient und zu keinem Zeitpunkt gefährdet.