Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor Duell mit BVB: So wollen wir Erling Haaland stoppen

Julian Nagelsmann will Superstar Erling Haaland im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund mit einem klaren Plan stoppen - welcher seiner Spieler sich vornehmlich um die Bewachung des BVB-Stürmers kümmern wird, ließ der Trainer des FC Bayern bei der Pressekonferenz am Freitag jedoch offen. So wollte sich Nagelsmann nicht darauf festlegen, ob Niklas Süle in die Startelf zurückkehren und neben Dayot Upamecano und Lucas Hernandez verteidigen werde. Benjamin Pavard habe diese Rolle beim 1:0 am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld gut ausgefüllt, betonte der Coach, der davon ausgeht, dass auch der zuletzt verletzte Tanguy Nianzou wieder zur Verfügung steht.