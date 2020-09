FC Bayern, BVB & Co: Von Klub zu Klub – So viele Fans dürfen in die Bundesliga-Stadien

Anzeige

Pünktlich zum Saisonstart am Freitag kam die erlösende Nachricht: Die Fans kehren zurück in die Stadien der Bundesliga! Darauf einigten sich Vertreter der Bundesländer am Dienstagabend. In den letzten Monaten waren die Stadien wegen der Coronavirus-Pandemie nahezu komplett leer geblieben - nun können einige Fans wieder die Spiele ihrer Vereine live verfolgen. Maximal rund 20 Prozent der verfügbaren Plätze dürfen besetzt werden, die Testphase gilt zunächst bis Ende Oktober. Die Regelungen variieren trotz der vermeintlich bundesweiten Lösung allerdings nach wie vor.

Der VfL Wolfsburg zum Beispiel hätte an diesem Sonntag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (18 Uhr/Sky) nach dem Beschluss der Länder 6000 Plätze der Volkswagen Arena nutzen können. Weil das Land Niedersachsen allerdings zunächst seine Corona-Verordnungen anpassen muss, wird der Beschluss hier laut Regierungssprecherin Anke Pörksen erst am 26. September (also dem zweiten Spieltag) umgesetzt. Die Wolfsburger dürfen damit zum Auftakt nur 500 Zuschauer ins Stadion lassen. "Dass das jetzt bis zum kommenden Wochenende nicht umsetzbar ist, ist für unsere Fans natürlich sehr schade", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Meeske. "Aber wir freuen uns, dass wir schon bei unserem zweiten Heimspiel mehr Anhängern die Möglichkeit geben können, das Spiel live im Stadion zu verfolgen." Betroffen von Niedersachsens Sonderweg sind auch die Zweitligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Auch andernorts könnte es einen Sonderweg geben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (B'90/Die Grünen) hatte schon vor der Veröffentlichung des Kompromisses gewarnt: "Es muss allen klar sein. Wenn die Vereine nachher nicht in der Lage sind, das auch einzuhalten, dann wird das sofort wieder zurückgenommen." Weil der Vorlauf für Organisation und Kartenvorverkauf extrem kurz ist, wird wohl zumindest bei einigen anstehenden Spielen an diesem Wochenende eher mit den laut Verordnung des Landes bei Großveranstaltungen derzeit erlaubten 500 Zuschauern als mit der größtmöglichen Auslastung angepfiffen.

Zuschauer beim Eröffnungsspiel? Das ist noch unklar

Unklar bleibt auch, wie viele Zuschauer an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) das Eröffnungsspiel der neuen Saison zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 verfolgen können. Ein Problem in München ist, dass sich derzeit viele Menschen in der Landeshauptstadt mit dem Coronavirus anstecken. Der Inzidenzwert für sieben Tage pro 100 000 Einwohner lag am Mittwoch bei 45,53. Der Beschluss der Länder sieht allerdings vor, dass "in der Regel" keine Fan-Zulassung erfolgen soll, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner "am Austragungsort größer gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist".

Dennoch bereitet der FCB sich nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur auf ein Eröffnungsspiel mit Publikum vor, in der Allianz Arena wären demnach zwischen 14.000 und 15.000 Fans zugelassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte in einer Rede auf der Klausur der CSU-Landtagsfraktion laut Teilnehmern, man könne angesichts der vergleichsweise hohen Corona-Infektionszahlen ein Modell mit weniger Zuschauern als den 20 Prozent finden. Auch der Zweitligist Hamburger SV will seine Quote (11.400 Zuschauer) nicht ausnutzen. Dies sei organisatorisch nicht darstellbar, erklärte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein. "Wir neigen nicht dazu, Schnellschüsse zu machen, um an die Grenze der Abmachung zu kommen. Es werden mit Sicherheit 1000 Zuschauer, und wir hoffen, dass es mehr werden."

So viele Fans dürften in die Bundesliga-Stadien: