Bayern, BVB und Co.: Die Testspiel-Highlights des Sommers - und wie ihr sie im TV sehen könnt

Der Saisonstart steht an: Während die Nationalspieler Anfang Juli in die K.o-Phase der EM eingezogen sind oder nach der Gruppenphase den Urlaub angetreten haben, war auf den Plätzen der Top-Vereine schon wieder reger Trainingsbetrieb. Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern hat der neue Trainer Julian Nagelsmann die Arbeit aufgenommen, auch beim Verfolger Borussia Dortmund steht mit Marco Rose ein neuer Coach auf dem Übungsplatz. Beide Klubs haben sich Testspiele gegen hochkarätige Gegner in den Terminkalender eingetragen. Zudem können sich drei Bundesligisten auf einen Vergleich mit Jürgen Klopps FC Liverpool freuen.

FC Bayern probt den Bundesliga-Start Für den FC Bayern, der in diesem Jahr auf ein Trainingslager verzichtet und die Vorbereitung komplett an der Säbener Straße in München vollzieht, geht es am 17. Juli mit dem Testspiel gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln (16 Uhr/kostenlos bei Magenta TV) los. Anschließend lädt der deutsche Rekordmeister in München zum Audi Football Summit mit Testspielen gegen Ajax Amsterdam am 24. Juli (16.30 Uhr/RTL und Magenta TV) und den SSC Neapel am 31. Juli (16.30 Uhr/RTL und Magenta TV). Zwischen diesen beiden Partien probt Nagelsmanns Team am 28. Juli schon mal den Bundesliga-Start: Dann empfängt das Team um Lewandowski, Neuer und Co. in der Münchner Allianz Arena Borussia Mönchengladbach (18 Uhr/kostenlos bei Magenta TV).

Borussia Dortmund fährt in die Schweiz Der BVB zeigt sich ähnlich spielfreudig: Bereits am Dienstag absolvierten die Westfalen ihren ersten Test unter Neu-Trainer Marco Rose, schlugen den Regionalligisten FC Gießen mit 2:0. Am 17. Juli trifft der amtierende Pokalsieger beim Schauinsland Cup in Duisburg auf den MSV Duisburg (15 Uhr) und den Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum (16 Uhr) in zwei 30-minütigen Tests. Der noch bis 21. Juli kostenlos empfangbare Sender Sky Sport News überträgt beide Partien ab 14.45 Uhr. In seinem Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz (23. Juli bis 31. Juli) setzt Rose mit zwei weiteren Tests auf wettkampforientierte Belastung. Am 24. Juli trifft der BVB in St. Gallen auf den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao (16 Uhr/Servus TV). Am vorletzten Tag des Trainingslagers, dem 30. Juli, geht es in Altach gegen den Serie-A-Klub FC Bologna (17 Uhr/Servus TV).