Nach Gala-Sieg gegen BVB: Bayern-Legende Ribéry besucht Ex-Teamkollegen in Kabine

Ribéry feiert mit den Ex-Kollegen

Nach den 90 Minuten ließ er es sich nicht nehmen bei seinen ehemaligen Vereinskollegen vorbei zu schauen und besuchte Lewandowski, Gnabry und Co. in der Bayern-Kabine. Der Klub postete noch ein Foto, auf dem der Franzose vier Finger in die Kamera hält - in Anlehnung an den klaren Erfolg des Rekordmeisters gegen den selbsternannten Meisterschaftsaspiranten Borussia Dortmund.