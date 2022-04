Gehalts-Debatte: Kahn kontert BVB-Boss Watzke – "Keine Denkverbote" bei Auslandsvermarktung

Nach den Aussagen von Hans-Joachim Watzke zu den Gehalts-Unterschiedenen in der Bundesliga hat Oliver Kahn die Annahmen des BVB-Geschäftsführers gekontert und die Dominanz des FC Bayern nicht allein auf die Finanzstärke des Klubs zurückgeführt. "Ich würde widersprechen, dass es ausschließlich mit finanziellen Gründen zu tun hat. Wir hatten und haben in den letzten zehn erfolgreichen Jahren eine Ansammlung von ganz außergewöhnlichen Spielern beim FC Bayern, von ganz besonderen Persönlichkeiten, die den Unterschied ausmachen. Da muss jedes Detail zusammenpassen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner der Sport Bild. Anzeige

Kahn betonte: "Es ist nicht so einfach, herzugehen und zu sagen: 'Jetzt kaufe ich mir mal eben eine erfolgreiche Mannschaft zusammen.' Wenn das so wäre, dann wäre Paris längst Champions-League-Sieger und Manchester City auch." Watzke hatte in der vergangenen Woche in der Sport Bild erklärt, dass das Gehaltsvolumen bei den Bayern "mittlerweile wahrscheinlich mehr als 150 Millionen Euro" über jenem von Borussia Dortmund liege. Zu diesen konkreten Zahlen äußerte sich Kahn nicht.

Stattdessen wies der Bayern-Boss mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit in Europa erneut darauf hin, dass die Bundesliga bei der internationalen TV-Vermarktung im Vergleich zur Premier League bedenklich weit ins Hintertreffen geraten sei. Während man hierzulande knapp 150 Millionen Euro pro Saison einnimmt, erlöst man in England mittlerweile gut zwei Milliarden Euro pro Saison. Von den 150 Millionen für die Bundesliga werden 65 Prozent an die Europapokal-Teilnehmer ausgeschüttet, die verbliebene Summe an alle 18 Erstligisten verteilt. Kahn hält dieses Modell zwar für "ein gutes Maß", welches "die notwendige Solidarität" gut widerspiegele - er bringt aber auch ein anderes Modell ins Spiel.

Auf die Frage, ob der FC Bayern eine eigenständige Auslandsvermarktung seiner Bundesliga-Übertragungen erwägen könnte, entgegnete der 52-Jährige: "Es sollte keine Denkverbote geben, was mögliche Lösungen betrifft, denn wir alle können aktuell nicht mit den Erlösen aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga zufrieden sein." Dennoch fürchtet der frühere DFB-Kapitän nicht nicht, dass die Münchner international den Anschluss verlieren könnten.