FC Bayern gegen BVB: Lothar Matthäus macht den Head-to-Head-Vergleich vor dem Bundesliga-Gipfel

Wenn der FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) im „deutschen Clasico“ in der Bundesliga auf Borussia Dortmund trifft, wird auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wie immer seine Expertise für den TV-Sender in der Allianz Arena ins Rennenschicken. Vorab hat er für den SPORTBUZZER die möglichen Aufstellungen beider Teams im Head-to-Head-Vergleich analysiert. Für Matthäus ist der Ausgang der Partie eindeutig - zumindest in den Eins-gegen-Eins-Duellen.

Mit dem nächsten Sieg nach dem überzeugenden Resultat zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (3:0) und der Aufholjagd in der Champions League gegen Inter Mailand könnte der BVB vorerst die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen. Der FC Bayern mit Interimstrainer Hansi Flick hat ein positives erstes Ergebnis nach der Kovac-Ära eingefahren und Olympiakos Piräus (2:0) in der Königsklasse geschlagen. In der Bundesliga kann der Rekordmeister mit einem Sieg im Spitzenspiel auf Platz zwei klettern.

Bei den Bayern beschäftigt derzeit vor allem die Trainer-Frage die Klub-Verantwortlichen. Nach der öffentlichen Absage an Arsène Wenger, die durchaus überraschend daherkam und kritisch gesehen wird, mehren sich die Gerüchte einer Weiterbeschäftigung von Interimscoach Hansi Flick. Der 54-Jährige ließ sich vor der wichtigen Partie gegen die Dortmunder aber keine Stellungnahme entlocken.

Flick zu Trainer-Frage beim FC Bayern: "Kann ich nicht beeinflussen"

"Es interessiert mich aktuell nicht. Der FC Bayern wird seine Entscheidung treffen, alles andere kann ich nicht beeinflussen", sagte Flick am Freitag. Bisher hat er beim deutschen Rekordmeister das Vertrauen für zwei Spiele bekommen, nach dem 2:0-Erfolg gegen Olympiakos Piräus in der Champions League folgt nun der Bundesliga-Kracher. "Ich genieße die Spiele, das erste ist mit einem Sieg zu Ende gegangen. Ich bin entspannt, auch wenn die Nächte nicht ganz so mit tiefem Schlaf versehen sind, man macht sich mehr Gedanken", sagte Flick.