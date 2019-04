Internationale Pressestimmen zum Topspiel: "Der FC Bayern fegt über den BVB hinweg"

Die internationale Presse zeigte sich in ersten Reaktionen erstaunt über die schwache Leistung des bisherigen Tabellenführers BVB und begeistert vom starken FC Bayern. Daily Mail, Marca, L'Equipe & Co. schreiben von einer "Demontage" - was die Medien aus Großbritannien, Frankreich und Spanien konkret über das Spitzenspiel der Bundesliga zu sagen haben, zeigt der SPORTBUZZER in der Bildergalerie.