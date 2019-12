Termine und Spielplan: So läuft das Champions-League-Achtelfinale für den FC Bayern, den BVB und RB Leipzig

Borussia Dortmund eröffnet mit dem Duell gegen Paris St. Germain das sich über vier Wochen erstreckende Achtelfinale der Champions League . Am 18. Februar empfängt der BVB den französischen Meister mit dem früheren Dortmunder Trainer Thomas Tuchel zum durchaus brisanten Aufeinandertreffen - schließlich hatte der Coach die Dortmunder vor rund zweieinhalb Jahren im Unfrieden verlassen. Parallel zur Partie des deutschen Vizemeister tritt Jürgen Klopp mit Titelverteidiger FC Liverpool bei Atletico Madrid an. Alle Spiele in der Runde der letzten 16 Mannschaften werden um 21 Uhr angepfiffen.

Einen Tag später startet Achtelfinal-Debütant RB Leipzig in die K.o.-Runde und tritt bei Tottenham Hotspur an. Zeitgleich wird die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia angepfiffen. Fans des FC Bayern müssen dich derweil eine Woche länger gedulden. Die Münchner bestreiten ihr Hinspiel beim FC Chelsea am 25. Februar. Parallell duellieren sich der SSC Neapel und der FC Barcelona. Der Abschluss der Hinspiele am 26. Februar findet dann ohne deutsche Beteiligung statt: Real Madrid empfängt Manchester City und für Juventus Turin geht es bei Olympique Lyon um ein gutes Ergebnis.