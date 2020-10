Lostöpfe fix: FC Bayern, BVB und Co. - das sind die Teilnehmer der Champions-League-Gruppenphase

Auf diese Kugeln schaut Fußball-Europa: Am Donnerstagabend (17 Uhr) lost die UEFA in Nyon die Gruppenphase in der Champions League aus. Seit Mittwochabend stehen mit Red Bull Salzburg, dem FK Krasnodar und dem FC Midtjylland die letzten drei Teilnehmer der Königsklasse in der Saison 2020/21 fest. Die deutschen Vertreter FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach blicken gespannt in die Schweiz.