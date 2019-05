Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und Bayer Leverkusen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seine Minimalchance auf den Meistertitel wahren. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Westduell mit Fortuna Düsseldorf könnte der Tabellenzweite seinen Vier-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern verkürzen. Das aber setzt Schützenhilfe von RB Leipzig voraus (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Gewinnen die Münchner beim Dritten aus Sachsen, wäre das Fernduell der beiden führenden Teams vorzeitig zugunsten des Titelverteidigers entschieden.

Zeitgleich trifft Bayer Leverkusen auf den FC Schalke 04. Ein Erfolg über den Revierklub würde die Chance der Werkself auf den letzten noch freien Champions-League-Platz erhöhen. Darauf kann auch Borussia Mönchengladbach noch hoffen. Der Tabellensechste tritt beim 1. FC Nürnberg an.