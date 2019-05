Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und Bayer Leverkusen

Das Beste kommt zum Schluss. Der packendste Bundesliga-Schlussakt seit Jahren kann zu einem echten Herzschlagfinale werden. Nach sechs Jahren Dominanz des FC Bayern mit jeweils zweistelligem Punktevorsprung beim Meisterschaftsgewinn können die Münchner am letzten Spieltag noch alles verlieren.

"Wir müssen zusehen, dass wir jetzt über die Ziellinie kommen, dass wir Meister werden", sagte Trainer Niko Kovac und sprach von einem "Endspiel". Der deutsche Fußball-Rekordchampion erwartet am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) Eintracht Frankfurt, Titelkonkurrent Borussia Dortmund muss bei Borussia Mönchengladbach auflaufen (So könnt ihr das Spiel live sehen!).