Neuer und Alaba: Entscheidung über Einsatz gegen BVB erst am Samstag

Der FC Bayern will erst am Spieltag entscheiden, ob die wiedergenesenen Manuel Neuer und David Alaba beim Top-Duell der Bundesliga gegen Borussia Dortmund zum Einsatz kommen. Das teilte der Rekordmeister einen Tag vor dem Match am Samstag (18.30 Uhr/So könnt Ihr das Spiel verfolgen!) mit.