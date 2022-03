FC Bayern jetzt zehn Punkte vorn: Warum Hamann und Matthäus trotzdem noch einen "Titelkampf" erwarten

Entweder stand Oliver Baumann im Weg. Oder es war der Pfosten. Dreimal auch die Pfeife von Schiedsrichter Robert Schröder, der zwei Tore von Thomas Müller und einen Treffer von Robert Lewandowski regelkonform wegen Abseitsstellungen zurückpfiff. Kurzum: Wirklich Zählbares wollte für den FC Bayern in der Partie bei der TSG Hoffenheim einfach nicht herausspringen. "Chancenwucher", hatte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann erkannt. Der Sky-Experte weiter: "Sie waren einfach nicht effektiv genug." So hieß es am Ende 1:1. Lewandowski glich die TSG-Führung von Christoph Baumgartner in einem hochklassigen Spiel aus. Beim oberflächlichen Blick auf die Tabelle ist für die Münchner dennoch weiterhin alles in Ordnung - eigentlich. Anzeige

Satte zehn Punkte liegen die Bayern vor der zweitplatzierten Borussia aus Dortmund. Was soll da noch anbrennen? Nach Ansicht von Hamann und seines Sky-Kollegen Lothar Matthäus noch so manches. Denn: Der BVB hat zwei Spiele weniger als der Spitzenreiter auf dem Konto. Bei Siegen am Sonntag gegen Arminia Bielefeld und drei Tage später im Nachholspiel bei Mainz 05 wären die Bayern nur noch vier Punkte weg. Am 23. April gibt es zudem noch das direkte Duell der beiden Top-Klubs. Und: Die Münchner wirken in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr lange nicht so dominant wie gewohnt.

In den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (1:2), beim VfL Bochum (2:4), gegen Bayer Leverkusen (1:1) und nun in Hoffenheim (1:1) ließ man insgesamt schon zehn Zähler liegen. 17 Punkte nach neun Rückrunden-Partien sind die schwächste Bayern-Bilanz seit zehn Jahren. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch einen Titelkampf bekommen", meinte Hamann. Matthäus ergänzte mit Blick auf mögliche BVB-Siege in den nun anstehenden beiden Partien: "Dann könnte es noch etwas spannender in der Meisterschaft werden, als wir vor ein paar Wochen noch gedacht haben."

Anlass zu Krisen-Spekulationen gab die Leistung der Bayern am Samstag aber nicht. Vieles klappte, manches sah gut aus. Allerdings wehrte sich Hoffenheim nach Kräften. Die Abschlussschwäche der Münchner tat dann ihr Übriges. Der Auftritt sei "ein Schritt nach vorn" gewesen, analysierte Hamann mit Blick auf die diesjährigen Bundesliga-Leistungen: "Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen."