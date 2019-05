Rituale, Historie: Kuriose Fakten zum Bundesliga-Finale zwischen BVB und FC Bayern

Cool bleiben, Nerven bewahren. Nach sechs dominanten, aber auch emotionslosen Bundesliga -Alleingängen des FC Bayern müssen die Münchner Serienmeister beim großen Titel-Showdown mit Borussia Dortmund beweisen, dass sie auch ein Herzschlagfinale meistern können. Negativer Druck? Angst vorm Versagen? Nervenflattern in München? Nein, nicht einmal der vor zwei Münchner Endspielen unter einer extremen Anspannung stehende Trainer Niko Kovac zweifelt am glücklichen Ende der Meister-Entscheidung - auch wenn eine ähnlich komfortable Ausgangslage des FCB schon einmal zur Meisterschaft der Dortmunder führte ...

"Im Winter haben wir gehofft, dass wir die Chance bekommen , am letzten Spieltag Meister zu werden. Jetzt haben wir sie", sagte Kovac. Neun Punkte lag der Rekordmeister einst hinter dem BVB zurück. Kovac sieht seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr, hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) bei der Heimaufgabe gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt in der klar besseren Position: "Wir können es selbst entscheiden!"

Zwei Punkte und 17 Tore beträgt das Plus auf den BVB, der seine letzte Partie bei Borussia Mönchengladbach gewinnen muss. Ohne Sieg ist es unmöglich, den Bayern die Meisterschale noch zu entreißen. Die Unwägbarkeiten des Fußballs, die irrwitzigsten Wendungen in letzter Sekunde beflügeln die Fantasie und liefern den Dortmunder Machern die Basis für eine Psycho-Kampagne, die deren Chef Hans-Joachim Watzke seit einer Woche fährt. Er beschwört die "Interaktion zwischen beiden Orten", hier die Allianz Arena, dort der Gladbacher Borussia Park.

"Es geht um Dynamiken, die entstehen", erläuterte Sportdirektor Michael Zorc: "Wenn wir in Führung gehen würden, könnte das etwas auslösen." Ein frühes Dortmunder 1:0, ein mögliches 2:0 - das könnte 650 Kilometer entfernt in den Köpfen der Münchner Stars zu Stress führen. "So eine Situation hatten wir noch nicht", sagte Thomas Müller zur Alles-oder-nichts-Situation der Bayern am 34. Spieltag.