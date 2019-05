Deshalb wird das Titel-Finale für Bayern-Coach Kovac und BVB-Trainer Favre so besonders

Niko Kovac ist seit Sommer 2018 Trainer des FC Bayern München. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. ©

Sowohl für den Kroaten als auch für den Schweizer, geht es am Samstag ab 15.30 Uhr (verfolgt das Spiel im SPORT BUZZER-Liveticker) um nicht weniger als ihren ersten deutschen Meistertitel. Und in den entscheidenden Duellen treffen beide auch noch auf ihre Ex-Klubs, die wiederum selbst noch um die Qualifikation für die Champions League kämpfen. "Das ist eine besondere Konstellation", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. In der Tat.

Kovac coachte Frankfurt von März 2016 bis 2018

Der FC Bayern erwartet Eintracht Frankfurt, Dortmund muss zu Borussia Mönchengladbach. Da war doch was? Richtig. Kovac coachte die Hessen von März 2016 bis 2018, Favre saß von Februar 2011 bis 2015 auf der Trainerbank am Niederrhein. Beide waren extrem erfolgreich und beliebt, beide werden bis heute von den Fans ihrer ehemaligen Klubs verehrt – und beide können nun ausgerechnet gegen ihren Ex den Höhepunkt ihrer Karriere erleben. Was für ein irres Finale!