Michael Rummenigge: Meine drei schönsten Erinnerungen an Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Auch wenn die meisten Plätze im Signal Iduna Park aufgrund der aktuellen Corona-Lage leer bleiben müssen, wird der Samstag für jeden Fan ein echter Festtag. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Dazu noch unter Flutlicht. Das ist das Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Ich denke, dass sich der BVB aufgrund der Rückkehr von Erling Haaland durchaus Chancen ausrechnen kann, auch wenn die Voraussetzungen für einer Sieg bei vollem Haus natürlich ungleich größer wären. Die Bayern sind topbesetzt, aber vor Haaland haben sie Respekt. Ich bin gespannt, ob sie den Norweger in den Griff bekommen.

So viel zur Gegenwart. Das Duell meiner beiden Ex-Klubs weckt bei mir aber natürlich auch immer reichlich Erinnerungen. Insgesamt 22-mal habe ich diese Partie auf dem Rasen erlebt. Zwölfmal im Trikot der Bayern, zehnmal auf Seiten des BVB. Wenn ich zurückdenke, kommt mir sofort ein Spiel zum Saisonauftakt 1986/1987 ins Gedächtnis.

Ich war noch in München und Dortmund reiste an – mit einem neuen Stürmer: Frank Mill war im Sommer aus Gladbach zum BVB gekommen. Wir gingen früh in Führung. Dann legte Mill los, stürmte in Höchstgeschwindigkeit an unserem Torhüter Jean-Marie Pfaff vorbei, hatte den leeren Kasten vor sich - und bremste ab, um den Ball schließlich an den Pfosten zu schießen. Ich beobachtete das alles aus der Ferne und konnte mir ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Als ich mit Frank später zusammen beim BVB spielte, musste er sich die Geschichte selbstverständlich hier und da nochmal von mir erzählen lassen. Anzeige

Sehr gerne denke ich auch an den Oktober 1991. Ich war inzwischen in Dortmund und Bayern spielte eine katastrophale Saison. Drei Tage vor unserem Spiel in München wurde Sören Lerby Trainer bei den Bayern. Wir kannten uns gut und er kam vor dem Spiel im Kabinengang auch mich zu, um mir zu sagen: "Heute bekommt Ihr eine schöne Fuhre." Ich zuckte mit den Schultern und meinte: "Das wollen wir mal abwarten." Ich schoss das 1:0, am Ende hieß es 3:0. Mein Bruder Karl-Heinz hatte kurz zuvor seine Funktionärskarriere bei den Bayern begonnen und wurde im Anschluss an die Partie nach dem besten Spieler der 90 Minuten gefragt. Seine zerknirschte Antwort: "Mein Bruder."