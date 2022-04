Wenig Euphorie vor Bayern-Matchball gegen BVB: "Die letzten zwei Wochen trüben schon das Stimmungsbild"

Julian Nagelsmann sieht seine bevorstehende erste Meisterschaft als Trainer mit dem FC Bayern München durch die vergangenen Wochen etwas belastet. "Die mega Euphoriewelle wird erst entstehen, wenn wir es geschafft haben", sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters vor der angestrebten vorzeitigen Meisterkrönung im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr; live mit Sky Ticket /Anzeige) gegen Borussia Dortmund. " Aktuell trüben die letzten zwei Wochen schon das Stimmungsbild. "

Der FC Bayern war vor knapp zwei Wochen bereits im Viertelfinale der Champions League gegen Außenseiter FC Villarreal ausgeschieden , zuvor waren die Münchner auch im DFB-Pokal früh gescheitert. In der Bundesliga haben die Münchner neun Punkte Vorsprung auf den BVB.

Nagelsmann war im Sommer für eine Rekordablöse von RB Leipzig nach München gewechselt. Zur fast sicheren Meisterschaft sagte er am Donnerstag: " Wenn ich die nicht holen würde mit der Mannschaft, wäre ich nicht mehr hier Trainer der Mannschaft. "

Als "Ehrgeizling" würden die Ereignisse der vergangenen Wochen aber auch ihn "ein bisschen" trüben, sie würden seine "Euphorie ein bisschen runterdrücken." Dennoch freue er sich schon auf die Meisterschaft und "werde Vollgas geben, dass es schon am Samstag gelingt."

Nagelsmann: BVB-Spiel "sehr würdiger Rahmen"

Er bezeichnete Dortmund als "nach wie vor eine der besten Mannschaften im letzten Drittel, was das Kombinationsspiel angeht". Das direkte Duell gegen den Verfolger sei ein "sehr würdiger Rahmen, wo es um die Meisterschaft geht". Nagelsmann betonte: "Wir wollen im Heimspiel Meister werden."

Seine persönliche Belohnung für die erste Meisterschaft mit dem FC Bayern wäre eine Alpenüberquerung. "Ich werde vielleicht zum vierten Mal in diesem Sommer einen Alpencross anberaumen", kündigte der 34-Jährige an. Er belohne sich meistens mit einer sportlichen Aktivität. Die Alpenüberquerung plane er dann mit dem Fahrrad. "Ich schau mal, wer Bock hat", sagte er. Vielleicht mache er den Trip in die Natur aber auch alleine.