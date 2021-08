Hamann sieht "viel Konfliktpotenzial" beim FC Bayern - BVB-Konstellation mit Terzic "ungesund"

Aus Sicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann steht dem FC Bayern München eine schwierige Saison bevor. Vor allem die schwachen Ergebnisse in der Vorbereitung, in der es keinen einzigen Sieg gegeben hatte, seien Anlass zur Sorge. "Man darf das nicht überbewerten, aber gut ist es nicht. Der Trainer braucht Vertrauen in seine Spieler, auch in die Nummern zwölf bis 24. Irgendwann im Laufe der Saison wird er sie brauchen", sagte Hamann am Montagmorgen in einer digitalen Medienrunde des Pay-TV-Senders Sky. Demnach könne dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine schwierige Saison bevorstehen. Anzeige

Die Probleme sieht Hamann, der seit 2014 als Experte für Sky tätig ist, vor allem in der Münchener Defensive. "Die Abwehr wird die Achillesferse", meinte der Champions-League-Sieger von 2005. "Zwei Stammspieler (David Alaba und Jerome Boateng, d. Red.) haben den Verein ablösefrei verlassen. Upamecano ist ein interessanter Spieler, aber kein Sprecher. Kouassi ist einer der talentiertesten Verteidiger Europas. Doch wer soll die beiden führen? Nagelsmann muss erst einmal ein Innenverteidiger-Pärchen finden", erklärte Hamann.

Insgesamt sei der Kader "nicht so breit besetzt wie zuvor". Aus diesem Grund könnte auf den Serienmeister ein großes Problem warten. "Es ist viel Konfliktpotenzial da, wenn die Bayern nicht gut in die Saison starten. Dann wird der Druck in München sehr schnell sehr viel größer und man muss intern klären, was machbar ist. Nagelsmann könnte den Gang zur sportlichen Führung suchen, um noch ein, zwei oder drei neue Spieler fordern", erklärte Hamann. Der 47-Jährige weiter: "Mit Hansi Flick war es das größte Problem, dass er öffentlich Spieler gefordert hat. Das hat den Verantwortlichen nicht gefallen." Mit Oliver Kahn ist zudem ein neuer Vorstandsvorsitzender im Amt, der in die großen Fußstapfen von Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge getreten ist und seine Rolle "erst noch finden muss".