Bayern-Coach Niko Kovac schimpft über Trainer-Debatten und spricht über Situation von Lucien Favre beim BVB

Niko Kovac hat eine Lanze für Lucien Favre gebrochen und seinen Dortmunder Kollegen gegen die zuletzt immer lauter werdende Kritik verteidigt. "Wenn man ein Spiel verliert, kann man nicht alles in Frage stellen" , begann der Trainer des FC Bayern seine Ausführungen, die er mit einer generellen Schelte gegen die seiner Meinung nach zunehmenden Trainer-Debatten einleitete. Dann bezog er sich konkret auf die Situation von Favre beim BVB : "Lucien Favre ist mit 15 Punkten Vierter, jetzt hat er ein Spiel verloren, ist aber in der Champions League dran, auch im Pokal weiter - und alles schlecht. Dann werden Namen gehandelt - ich verstehe es nicht."

Mehrmals forderte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Union Berlin mehr "Respekt" für sich und seine Trainerkollegen ein. An wen sich seine Worten konkret richteten, blieb allerdings offen. Auf Nachfrage bestritt der Kroate allerdings, dass sich seine Aussagen allein in Richtung der Medien richteten. Kovac wollte offenbar dafür sensibilisieren, dass ein Verein als Gesamtkonstrukt für den jeweiligen Erfolg und Misserfolg verantwortlich sei. Der 48-Jährige weiter "Der Trainer leitet alles, aber umsetzen müssen es die Spieler." So verdeutlichte Kovac auch, dass er den Vorwurf der "Sorglosigkeit" nach dem 3:2 in der Champions League unter der Woche bei Olympiakos Piräus nicht auf sich beziehe.