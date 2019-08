Auslosung: Das sind die Champions-League-Gegner des FC Bayern, des BVB, von RB Leipzig und Bayer Leverkusen

Die vier Bundesliga-Teams bekommen es in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League mit einer Mischung aus harten Brocken und machbaren Aufgaben zu tun. So trifft der deutsche Rekordmeister FC Bayern auf den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit Harry Kane, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. Borussia Dortmund bekommt es derweil mit dem FC Barcelona um Lionel Messi, Inter Mailand und Slavia Prag zu tun. Auf Bayer Leverkusen warten Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Für RB Leipzig, das aus dem vierten Lostopf mit den vermeintlich schwächsten Teams ins Rennen gegangen war, stehen die lösbar erscheinenden Duelle mit Benfica Lissabon, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg an.

Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco. Aus deutscher Sicht ebenfalls spannend: Titelverteidiger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp treffen auf den SSC Neapel, RB Salzburg und KRC Genk. Die Gruppenphase beginnt am 17./18. September und endet am 10./11. Dezember. Die beiden Ersten jeder Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein. Die Gruppendritten steigen in die Europa League ab. Für die Vierten ist das internationale Geschäft beendet.

Alle Gruppen in der Champions League 2019/20 im Überblick! Die Gruppen für die Champions-League-Saison 2019/20 stehen fest, klickt euch durch. Alle Gruppen im Überblick! ©

Prämien von über 100 Millionen Euro winken

Lukrativ ist der Wettbewerb in jedem Fall für alle Teilnahme. So erhält jeder der 32 teilnehmenden Vereine ein fixes Startgeld in Höhe von 15,25 Millionen Euro von der UEFA. In den sechs Gruppenspielen gibt es pro Sieg 2,7 Millionen Euro und 900 000 Euro für ein Remis. Durch weitere Prämien (hier geht es zum Überblick) sind Einnahmen von über 100 Millionen Euro möglich.

