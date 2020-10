Bayern, BVB, Leipzig und Gladbach: Chancen-Check der Bundesliga-Klubs vor dem Champions-League-Start

Inzwischen dürfte sich auch der letzte Fan des FC Bayern das Konfetti aus dem Haar geschüttelt haben. Denn: Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern und ab Mittwoch ist der Champions-League-Titel der vergangenen Saison nicht mehr als ein - wenn auch äußerst hochwertiger - Schmuck für den Briefkopf. Zum Auftakt wartet auf den Triple-Sieger gleich der wohl härteste Brocken der Gruppenphase: Atlético Madrid. Doch die Münchner sind nicht das einzige heiße Bundesliga-Eisen im Königsklassen-Feuer. Auch Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wollen die deutschen Farben möglichst gut vertreten. Doch was ist wirklich drin? Der SPORTBUZZER macht vor dem Start den Form-Check.

FC Bayern Spielfreude, Abwehrstärke, Offensiv-Esprit oder Taktik: Es fällt schwer, beim Titelverteidiger einen Bereich zu erkennen, wo es wirklich hapert. Und doch ist Trainer Hansi Flick in den kommenden Wochen besonders gefordert. Das Zauberwort heißt Belastungssteuerung. In den knapp zweieinhalb Monaten bis zum Jahresende warten auf die Nationalspieler im Kader bis zu 21 Pflichtspiele. Nicht ohne Grund verbreiterte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Kader auf der Zielgeraden der Wechselfrist und verpflichtete noch vier neue Spieler. "Für die Belastungssteuerung versucht man natürlich, alle durchzuwechseln", sagte Flick zuletzt. Entscheidend wird sein, ob der Coach in den Schlüsselmomenten das richtige Händchen hat.

Rein sportlich sind die Bayern allerdings über alle Zweifel erhaben und gehören auch in der Königsklasse erneut zu den großen Top-Favoriten. Was Flick & Co. in die Karten spielen könnte: Die Losfee meinte es gut mit dem deutschen Rekordmeister. Neben Auftaktgegner Atlético geht es in der Vorrunde gegen Lok Moskau und RB Salzburg - zwei lösbare Aufgaben, die auch eine Rotation ermöglichen sollten. Dennoch: Wachsam müssen die Münchner bleiben. Sollten manche Partien ähnlich schieflaufen, wie das 1:4 in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, wäre die seit Monaten vorherrschende Ruhe wohl schnell dahin.

RB Leipzig Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle sagt eigentlich schon alles über die Form von RB Leipzig aus. Die Sachsen grüßen nach vier Spieltagen von der Spitze - aller Widrigkeiten zum Trotz. Denn: Die Sommerpause war aufgrund der sensationellen Teilnahme am letzten Champions-League-Halbfinale kurz, der Aderlass in der Offensive aufgrund der Abgänge von Timo Werner und Patrik Schick groß. Zudem kamen die Nachfolger des Duos, der Norweger Alexander Sörloth und der Niederländer Justin Kluivert, erst kurz vor Ende der Wechselfrist und spielten in den bisherigen Punktspielen noch keine große Rolle.

Das alles könnte im Umkehrschluss bedeuten: Leipzig wird in den kommenden Wochen trotz der schon jetzt guten Form noch stärker. Zumal die Mannschaft und auch Trainer Julian Nagelsmann, der zuletzt erfolgreich auf eine Formation ohne klassischen Stürmer setzte, durch die internationalen Auftritte der vergangenen Saison an Erfahrung gewonnen haben. Ein Freifahrtschein für das Weiterkommen in der Königsklasse ist das jedoch nicht. Schließlich warten neben dem vermeintlich einfachen Auftakt am Dienstag gegen Basaksehir Istanbul zwei echte Schwergewichte auf RB: Paris St. Germain, das Leipzig im Halbfinale der letzten Spielzeit stoppte, und Manchester United, das sich allerdings in einer Dauerkrise befindet.

Borussia Dortmund Drei Siege, eine Niederlage: Den Saisonstart von Borussia Dortmund kann man trotz des Bundesliga-Ausrutschers beim FC Augsburg als gelungen bezeichnen. Durch die gelungenen Transfers von Jude Bellingham, Thomas Meunier und Reinier sowie das überraschende Comeback von Felix Passlack hat der Kader des BVB im Vergleich zur Vorsaison noch einmal an Breite gewonnen und scheint für das stramme Programm der kommenden Monate gewappnet. Zumal auch Kapitän Marco Reus nach seiner langen Verletzungspause wieder in Fahrt kommt und am Samstag mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit achteinhalb Monaten das 1:0 bei der TSG Hoffenheim sicherstellte.

"Wir sind froh, dass wir in die kommenden englischen Wochen mit einem Sieg gestartet sind", sagte der 31-Jährige im Anschluss. Die Moral stimmt also, die Mischung im hochtalentierten Kader auch. Doch die Jugend birgt auch Gefahren in sich. Nur wenn die Youngster um Erling Haaland (20) oder Gio Reyna (17) die in jungen Jahren oftmals auftretenden Formschwankungen vermeiden können, wird es für den BVB in der Königsklasse weit gehen. Die Aufgaben in der Gruppenphase scheinen jedenfalls allesamt lösbar. Zum Auftakt geht es am Dienstag gegen Lazio Rom, danach warten Zenit St. Petersburg und der FC Brügge.

Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach kehrt in dieser Saison nach vierjähriger Abstinenz in die Champions League zurück - und gilt von den vier deutschen Teilnehmern als größter Außenseiter. Schließlich warten auf die Mannschaft von Trainer Marco Rose nicht gerade angenehme Aufgaben. Zumindest dann nicht, wenn man die Attraktivität außen vor lässt und sich allein auf die Chancen auf einen möglichen Achtelfinal-Einzug konzentriert. So geht es zum Start am Mittwoch gleich zu Italiens Vizemeister Inter Mailand. Knapp eine Woche später kommt dann der spanische Rekordchampion Real Madrid in den Borussia-Park.

