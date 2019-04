FC Bayern zerlegt den BVB: So reagiert das Netz auf die Machtdemonstration

Der FC Bayern München lässt die Muskeln spielen! Der Rekordmeister verweist den bisherigen Tabellenführer Borussia Dortmund in einem höchst einseitigen Spielspiel (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) in die Schranken, führte zur Pause nach Toren von Mats Hummels, Robert Lewandowski, Javi Martinez und Serge Gnabry bereits mit 4:0. Während sich der BVB vor allem defensiv wie gelähmt präsentierte, überragten die Bayern, die nach dem Spiel die Position an der Spitze übernehmen werden.