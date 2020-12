FC Bayern, BVB & Co.: Das kostet die Corona-Pandemie die Bundesliga-Klubs

Sogar der FC Bayern München hat schmerzhafte Einschnitte hinnehmen müssen, auch wenn die nackten Zahlen auf den ersten Blick positiv erscheinen. Denn der Umsatz beim Triple-Sieger beträgt laut Klubmitteilung in der Corona-Saison 2019/2020 698 Millionen Euro. Sowohl vor als auch nach Steuern (17 bzw. 9,8 Millionen Euro) verzeichnet der FCB einen Gewinn. In der Vorsaison 2018/2019 sahen die Zahlen allerdings noch besser aus : Umsatz 750 Millionen Euro, Gewinn vor Steuern 75,3 Millionen Euro, nach Steuern satte 52,5 Millionen Euro.

Ursache für die trotz Pandemie ordentliche Bilanz seien laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "die herausragenden Erfolge, die unsere Mannschaft errungen hat". Allerdings rechnet sein Stellvertreter Jan-Christian Dreesen , der als Finanzexperte gilt, für die laufende Spielzeit mit einem weiteren Einbruch beim Umsatz – " sollten wir noch länger vor leeren Rängen spielen müssen, sogar in dreistelliger Millionenhöhe".

Ob es die Schwarz-Gelben tröstet, dass die Lage beim nicht nur sportlich darbenden Reviernachbarn Schalke 04 weitaus dramatischer ist? Der Ende September veröffentlichten Halbjahresbilanz zufolge brach der Umsatz bei den Königsblauen in den ersten sechs Monaten 2020 um rund ein Drittel ein (102,1 Millionen Euro im Vergleich zu 151,3 im Vorjahreszeitraum). Dank kostensenkender Maßnahmen drückte Schalke das Halbjahresdefizit zumindest auf 9,7 Millionen nach 18,3 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Die Verbindlichkeiten beim Bundesliga-Schlusslicht wuchsen gleichwohl – von 197,9 Millionen Euro mit Stand 31. Dezember 2019 auf 205,3 Millionen Euro.

Doch es gibt auch Vereine – abseits der Bayern –, die in der Krise positive oder zumindest ermutigende Zahlen vorlegten. Die TSG Hoffenheim verzeichnete mit 229 Millionen Euro einen Rekordumsatz in ihrer Bundesliga-Geschichte und verdreifachte ihren Gewinn nach Steuern auf 56 Millionen Euro. Oder: Der SC Freiburg erlitt zwar leichte Einbußen beim Umsatz (89,2 nach 96,1 Millionen Euro im Vorjahr), erwirtschaftete aber einen Mini-Überschuss von 95.418 Euro. Borussia Mönchengladbach profitierte vom sportlichen Erfolg während der Pandemie – und begrenzte das Loch, das das Virus in die Kassen riss, wohl auch dank der Einnahmen aus dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale nach Angaben von Finanz-Geschäftsführer Stephan Schippers auf "deutlich unter 20 Millionen Euro".