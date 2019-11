Bayern-Topspiel gegen BVB: Stream-Probleme bei "Sky Go" und "Sky Ticket" - Pay-TV-Sender reagiert

Es ist das Topspiel der noch jungen Bundesliga-Saison: Am 11. Spieltag empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund zum Liga-Kracher, der im TV und Stream exklusiv von Pay-TV-Sender Sky übertragen wird. Doch kurz vor Anpfiff und über weite Strecken des Spiels in der ersten Halbzeit ist es zu Problemen mit dem Live-Stream des Bayern-Spiels gekommen. Die Streams der Produkte Sky Ticket und Sky Go waren gestört. User, die das Spiel sehen wollten, bekamen eine Fehlermitteilung angezeigt. Laut dem Portal allestörungen.de sind am Abend über 60.000 Meldungen über eine Störung eingegangen.