Titel perfekt! Gnabry, Lewandowski und Musiala machen den FC Bayern gegen den BVB zum Meister

Der FC Bayern hat sich zum zehnten Mal nacheinander zum deutschen Meister gekrönt. Die Münchner gewannen am Samstagabend gegen den einzigen verbliebenen Verfolger Borussia Dortmund mit 3:1 (2:0) und sind drei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Serge Gnabry brachte den Serien-Champion in der ausverkauften Allianz Arena nach 15 Minuten in Führung, Robert Lewandowski erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Den Schlusspunkt setzte Jamal Musiala (83.). Die ersatzgeschwächte Borussia, die die neuerliche Teilnahme an der Champions League schon am vergangenen Wochenende unter Dach und Fach gebracht hatte, benötigt noch zwei Punkte, um die Spielzeit auf Rang zwei zu beenden. Den Treffer gegen die Bayern erzielte Emre Can per Foulelfmeter (52.).

