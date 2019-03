Super League statt Champions League? So äußert sich die DFL zu den Reform-Plänen

Was wird aus der Champions League ? Kommt wirklich eine Super League für die allerbesten und reichsten Klubs "durch die Hintertür"? Die angeblichen Reformpläne von Klub-Verband ECA und der UEFA sorgen in Fußball-Europa für mächtig Wirbel. Auch SPORT BUZZER-User äußerten am Samstag ihre Bedenken. "Schön die kleineren Vereine von den Geldern weghalten", schrieb ein Fan auf Facebook - ein anderer forderte gar: "Fußballfans steht auf und wehrt euch!"

Ganz so offensiv meldete sich der Bundesliga-Dachverband DFL bisher zwar nicht zu Wort, doch die Ablehnung der Reformpläne der südeuropäischen Spitzenklubs, die Juve-Boss Agnelli im Laufe der vergangenen Woche beim gemeinsamen Meeting von ECA und UEFA vorstellte, scheint auch bei Deutschlands Fußballbossen groß zu sein. "Alles, was die Werthaltigkeit der Bundesliga beschädigen könnte, findet überhaupt nicht meine Zustimmung. Dagegen müssen wir uns wehren", betonte Peter Peters, Vizechef der DFL, in der Bild am Sonntag. Er betonte, die Bundesliga sei "das Kerngeschäft" der deutschen Klubs.