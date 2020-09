Duell zweier Generationen: Diese Spieler prägen die Zukunft des FC Bayern und Borussia Dortmund

Der Supercup-Duell an diesem Mittwoch zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, der deutsche Clásico, ist aufgrund der Terminierung kein wirkliches Schaulaufen, aber doch ein interessanter Vorgeschmack auf die Saison – und zwar auf das Duell zweier Generationen, das die mittelfristige Zukunft prägen könnte. "Dortmund hat eine fantastische, sehr junge Mannschaft, aber auch sehr viel Erfahrung in den Reihen" , erklärte Bayern-Trainer Hansi Flick und umriss damit die großen Stärken der Schwarz-Gelben: "Sie spielen attraktiven Fußball, mit starkem Zug in der Offensive. Das gefällt mir. Wir können uns mit den Besten in Deutschland messen. Dieses Spiel wird uns weiterbringen."

Aber welche Generation setzt sich durch? Da ist auf der einen Seite Bayerns 95/96er Jahrgang mit Joshua Kimmich, Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka (alle 25) sowie Leroy Sané (24), der allerdings wegen einer Kapselverletzung bis zu vier Wochen fehlen wird. "Es ist gar nicht wirklich zu beschreiben, was man empfindet, wenn man mit so einer Truppe auf dem Platz steht, wenn man mit Brüdern so einen Titel gewinnt", sagte Joshua Kimmich, der – in Anführungszeichen – Anführer der Gruppe. Der Mittelfeld-Sechser weiter: "Das ist das Größte, was man erreichen kann."