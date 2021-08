Michael Rummenigge: Was dem BVB zum FC Bayern fehlt

Die Saison hat gerade erst begonnen und schon konnte der FC Bayern wieder das erste kleine Ausrufezeichen setzen. Das 3:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund hat gezeigt: Wenn es darauf ankommt, ist der Rekordmeister immer da. Egal, ob die eigene Vorbereitung holprig verlief oder der Gegner zum Bundesliga -Auftakt ein Feuerwerk abgebrannt hat. Warum reichte es für den BVB in einem wichtigen Spiel gegen die Münchner erneut nicht? Die Antwort ist einfach: Der Borussia fehlt es im Vergleich schlicht an Routine, Abgeklärtheit und Erfahrung.

Als Beleg für diese These genügt ein Blick auf die Torjäger der beiden Klubs. Robert Lewandowski spielt seit Jahren auf Weltklasse-Niveau und hat seine Qualitäten mit dem Doppelpack am Dienstagabend mal wieder bewiesen. BVB-Star Erling Haaland bringt ebenfalls alles mit, was ein Stürmer braucht. Er ist aber rund zehn Jahre jünger als sein Bayern-Rivale und hat in manchen Bereichen zwangsläufig noch Luft nach oben. Klar, Haalands fünf Scorerpunkte am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt waren sehr beeindruckend. Der FC Bayern ist dann aber doch noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Das hat auch der Norweger gemerkt. Ein weiterer Vorteil Lewandowskis: Bei den Bayern ist die Last auf mehrere Schultern verteilt. Bei den Dortmundern fokussiert sich hingegen vieles auf Haaland.