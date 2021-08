FC Bayern besiegt BVB: Müller und Lewandowski bescheren Nagelsmann den ersten Titel

Mit seinem ersten Sieg als Trainer des FC Bayern hat Julian Nagelsmann seinen ersten Titel eingefahren. Nach einer enttäuschenden Vorbereitung und dem durchwachsenen Bundesliga -Start zeigten die Münchner im Supercup bei Borussia Dortmund zum richtigen Zeitpunkt ansteigende Form und kamen zu einem 3:1 (1:0). Robert Lewandowski (41. und 74.) und Thomas Müller (49.) entschieden die Partie gegen den Pokalsieger mit ihren Treffern und waren somit maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Rekordmeister die Trophäe zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte mit nach Hause nehmen konnte. Das einzige Tor für die Dortmunder gelang Marco Reus (64.).

Angetrieben von rund 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park versuchte der BVB, den Schwung aus dem 5:2 beim Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt sofort auf den Supercup zu übertragen und die Bayern früh unter Druck zu setzen. An vorderster Linie dabei: Top-Talent Youssoufa Moukoko, der den verletzten Thorgan Hazard ersetzte und von Trainer Marco Rose den Vorzug vor 30-Millionen-Einkauf Donyell Malen erhalten hatte . Wirklich in die Bredouille gerieten die Münchner aufgrund der Bemühungen des Pokalsiegers aber zunächst nicht. Man erwehrte sich dem Anlaufen der Dortmunder und fand schnell selbst ins Spiel.

Folge: Die ersten guten Chancen hatte der Rekordmeister. Zweimal begünstigte Felix Passlack mit Ballverlusten die Möglichkeiten der Gäste. Doch weder Thomas Müller (14.) noch Kingsley Coman (16.) konnten aus den Nachlässigkeiten Kapital schlagen. Coman hatte von Nagelsmann im Vergleich zum 1:1 zum Liga-Start bei Borussia Mönchengladbach den Vorzug vor Leroy Sané erhalten und war ein belebendes Element im Spiel der Bayern. Die nächste Großchance hatte jedoch der BVB. Reus scheiterte aus glänzender Position jedoch an FCB-Keeper Manuel Neuer (20.). Auch Moukoko hatte in der nun phasenweise hitzigen Partie kein Schussglück und fand ebenfalls in Neuer seinen Meister (32.).