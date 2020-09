Kurioses Kimmich-Tor entscheidet Supercup: FC Bayern gewinnt gegen BVB fünften Titel des Jahres

Der FC Bayern München hat den fünften Titel des Jahres eingefahren. Ein kurioses Tor von Joshua Kimmich, der in der 82. Minute im Fallen mit der Hacke das 3:2 (2:1) erzielte, brachte im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena die Entscheidung zu Gunsten des FCB. Der Meister und Pokalsieger hatte im Heimspiel gegen den Bundesliga-Vize zunächst eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Corentin Tolisso (18.) und Thomas Müller (32.) hatten Bayern zu einem scheinbar komfortablen 2:0 geschossen, Julian Brandt (39.) und Erling Haaland (55.) glichen jedoch für die ebenbürtigen Borussen aus. Kimmich, der schon im Bundesliga-Topspiel der Vorsaison auf dem Weg zum Titel das entscheidende 1:0 im direkten Duell erzielte , erwies sich damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr als BVB-Schreck.

Beide Mannschaften hatten sich in der wegen der hohen Corona-Inzidenz in München erneut leeren Allianz Arena zunächst ein offenes Spiel geliefert, in dem die Hausherren durch einen schnell ausgespielten Konter in Führung gelangten. Nach einem Dortmunder Eckball fand das Spielgerät seinen Weg zu Thomas Müller, der wiederum Robert Lewandowski bediente. Der Pole suchte Tolisso in der Mitte. Der Franzose scheiterte zunächst an Hitz, überwand diesen aber im zweiten Versuch (18.). Dortmund hatte seinerseits Chancen, mit der besten scheiterte Reus aber an seinem DFB-Kollegen Manuel Neuer (24.). Das bestraften die Bayern eiskalt, in der 32. Minute stellte Müller per Kopf nach einer Davies-Flanke auf 2:0. Der BVB blieb jedoch dran; nach einem Fehlpass von Benjamin Pavard bediente Erling Haaland Brandt, der mit einem starken Abschluss auf 1:2 verkürzte (39.).