Thomas Helmer vor Topspiel gegen BVB: "Die Bosse des FC Bayern waren zu nachlässig"

Als Spieler stand Ex-Nationalspieler Thomas Helmer für Borussia Dortmund (1986 bis 1992) und dem FC Bayern München (1992 bis 1999) auf dem Feld. Im Interview blickt der 52-Jährige, der auf Sport1 sonntags ab 11 Uhr die Talksendung „Doppelpass“ moderiert, auf das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga.

SPORTBUZZER: Herr Helmer, man hat das Gefühl, der FC Bayern taumelt in das Spitzenspiel, ist nach dem 5:4 gegen Heidenheim im Pokal verunsichert. Die Dortmunder wirkten zuletzt entschlossener, etwas stabiler. Thomas Helmer: Das sehe ich nicht ganz so. Der BVB hat etwa beim 2:0 gegen Wolfsburg schlecht gespielt und dennoch gewonnen – das war früher eigentlich unsere Stärke bei Bayern (lacht). Was ich gut finde: In Dortmund sprechen sie jetzt offen aus, Meister werden zu wollen.

Was spricht am Sonnabend für die Dortmunder, was für die Bayern? Der BVB kommt aus einer besseren Position, weil er Bayern zuletzt wieder überholt hat, nachdem man neun Punkte schon verspielt hatte. Marco Reus wird wieder dabei sein, er ist ein wichtiger Faktor. Auch das Hinspiel dürfte noch in den Köpfen aller Beteiligten sein: Da hat der BVB zweimal einen Rückstand gedreht und am Ende 3:2 gewonnen. Aus Bayern-Sicht ist dieses Duell fast schon die letzte Chance.

Am Mittwoch kassierte Bayern vier Gegentreffer. Trainer Niko Kovac vermisst die Einstellung und attackiert seine Spieler öffentlich. Ein Fehler? Niko macht keinen schlechten Job. Ich denke, dass es, egal, wie die Saison ausgeht, nächstes Jahr für ihn in München weitergeht. Er hat letzten Sommer den ihm präsentierten Kader ohne Murren übernommen. Wenn die Bayern zur neuen Saison groß einkaufen, wird man seine Arbeit besser beurteilen können.

Kovac und Bundestrainer Joachim Löw haben Niklas Süle zum Abwehrchef befördert. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme? Ich sehe Süle nicht so weit vorne im Vergleich zu Mats Hummels oder Jérôme Boateng. Niko hat sich für Süle entschieden, ihn zuletzt aber nicht immer eingesetzt – das verstehe ich nicht. Wenn du einen zum Abwehrchef ernennst, dann musst du ihn spielen lassen. Die Zeit des Rotierens ist vorbei nach dem Aus in der Champions League.

Warum hat Löw Hummels und Boateng, die Weltmeister von 2014, aussortiert? Was fehlt den beiden? Mich hat überrascht, dass die Abstimmung zwischen den beiden nicht mehr passt. Früher war das Zusammenspiel perfekt, aber das sieht man nicht mehr. Bei Jérôme habe ich das Gefühl, dass er körperliche Probleme hat. In den letzten Spielen humpelte er zwischendrin und ließ sich an der Seitenlinie behandeln.

Mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard haben die Bayern zwei Abwehrspieler geholt. So kann man Hummels und Boateng auch mitteilen, dass sie nicht gebraucht werden. Dass bei Bayern immer wieder neue Stars kommen, ist Teil der Vereinsdynamik. Dem musst du dich als Spieler stellen. Natürlich baut der Verein damit Druck auf. Die Bayern-Verantwortlichen hätten den Umbruch ein Jahr früher forcieren müssen, sie haben geglaubt, das eine Jahr geht schon noch. Siehe auch Arjen Robben und Franck Ribéry. Unbestritten Super-Spieler, aber in einem gewissen Alter geht es auf höchstem Niveau nicht mehr. Da waren die Bayern-Bosse insgesamt zu nachlässig – vergleichbar mit der Situation in der Nationalelf.

Und wer gewinnt das Spitzenspiel? In der Offensive können beide Tore erzielen. Was die Defensive betrifft, sehe ich die Dortmunder nicht so bärenstark. Es wird über die Birne gehen, wie wir früher gesagt haben, über den Willen und die Mentalität.

